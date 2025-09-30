Парту героя в память о бойце СВО Даниле Гайчене открыли в лицее в Лобне

Выпускник пятой школы Данил Гайченя погиб в зоне проведения специальной военной операции в 2023 году. В церемонии открытия Парты героя приняли участие глава Лобни Анна Кротова, депутаты окружного совета Александр Кузьмиченко и Олег Веретенин, координатор фонда «Защитники Отечества» Анна Жарова и участник СВО Алексей Ключинский.

Данил Гайченя после школы освоил специальность «Строительство и эксплуатация здания и сооружений» в Лобненском техникуме. Служил в военно-космических войсках, а в 2022 году добровольцем отправился на фронт. Участвовал в освобождении города Лисичанска, населенных пунктов Гряниковка и Двуречное Купянского района Харьковской области. Получив минометное осколочное ранение в ногу, боец продолжал командовать взводом. Данил героически погиб 26 декабря 2023 года, награжден орденом Мужества посмертно.

«Пусть каждый, кто сядет за эту парту, помнит: герои — это обычные люди, сделавшие выбор в пользу долга и защиты. Подвиг Данила — навсегда в истории страны и нашего округа», — подчеркнула Анна Кротова.

Напомним, Парты героя в рамках проекта «Единой России» открыты уже в семи образовательных учреждениях городского округа.