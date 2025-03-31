Парту героя в память о бойце СВО Данииле Акимове открыли в школе № 19 в Серпухове

В школе имени Романа Катасонова в Серпухове появилась Парта Героя. Ее посвятили памяти погибшего в зоне спецоперации военнослужащего Даниила Акимова.

Даниил является выпускником лицея «Серпухов», капитаном команды инспекторов дорожного движения. Он занимался плаванием, борьбой и настольным теннисом, активно участвовал в олимпиадах по разным школьным предметам.

Служить в зону СВО Даниил отправился добровольно в 2022 году. Будучи сержантом, он был командиром отделения взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.

Был ранен в Купянском районе Харьковской области. От полученных травм Даниил погиб в декабре 2023 года.

Житель Серпухова является обладателем медалей «За боевые отличия» и «Участнику военной операции в Сирии».

«Он всегда был и останется примером для своих двух младших братьев, гордостью для родителей, близких и друзей, и навсегда останется в нашей памяти», — добавили в руководстве школы № 19.