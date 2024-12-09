«Парту героя» в честь участника ВОВ Константина Лабутина открыли в Химках

Торжественное открытие «Парты героя» состоялось в школе «Лидер» в Химках. Ученический стол носит имя командира авиационной эскадрильи времен Великой Отечественной войны Константина Лабутина.

Константин Лабутин родился в Химках. Будущий герой окончил Борисоглебскую военно-авиационную школу в 1941 году, а в 1943 ушел на фронт.

«Сохранять память о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину — наш долг перед прошлым и будущим. Эти истории — уроки мужества, которые воспитывают в молодых людях уважение к подвигу, любви к своей стране и готовность взять на себя ответственность», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Капитан Лабутин за 232 боевых вылета лично сбил 15 самолетов, еще два — в составе группы. Его удостоили звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Подвиг героев, отстоявших Москву в годы Великой Отечественной войны — основа нашего национального самосознания, гордость и боль. Их мужество, самоотверженность и вера в победу вдохновляют наших солдат и сегодня в зоне проведения специальной военной операции», — сказала куратор партийного проекта «Историческая память», член химкинского политического совета Алина Шалимова.

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