Парту героя в честь участника СВО Владислава Тебакова открыли в Котельниках

В Котельниках в школе № 2 открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Владислава Тебакова, который погиб в ноябре 2024 года. Он окончил образовательное учреждение в 2018 году, прошел срочную службу в армии, а после попал в зону боевых действий.

Владислав занимался вольной борьбой в спортивной школе «Котельники», был кандидатом в мастера спорта.

Он воевал в составе штурмовой группы, получил тяжелые ранения в боях за Терны. После реабилитации Владислав вернулся исполнять воинский долг. Молодого человека наградили памятными медалями «За освобождение Новоселовского» и «За храбрость». Он стал ветераном боевых действий.

Владислав Тебаков погиб 30 ноября 2024 года при выполнении боевого задания. За это его наградили орденом Мужества посмертно. Подвиг ученика школы № 2 — это история о любви к Родине.

Сидеть за партой будут ученики, которые отличились в учебе и принимали активное участие в жизни школы. Патриотический проект создан для того, чтобы подрастающее поколение всегда помнило о соотечественниках.