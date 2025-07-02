Парту героя в честь участника СВО Павла Кислякова открыли в Павловском Посаде

Церемония открытия парты героя в память о подполковнике Павле Кислякове, кавалере двух орденов Мужества и выпускнике местного техникума, прошла в Павловском Посаде. Мероприятие приурочили ко Дню ветерана боевых действий.

Собравшимся рассказали факты из жизни героя. Он родился в деревне Тарасово в 1981 году, окончил Буньковскую школу и профессионально-техническое училище № 34 в Электрогорске.

После службы в десантно-штурмовом полку обучился в Рязанском ВДКУ и общевойсковой академии имени Фрунзе. Окончил их с золотой медалью.

Павел служил в элитных десантных соединениях, прошел вторую чеченскую кампанию, а с 2022 года участвовал в спецоперации. Мужчина погиб в июне 2022 года, выполняя боевую задачу.

Его удостоили различных наград, в том числе ордена «За отвагу» и двух орденов Мужества, один из которых ему присвоили посмертно.

«Очень важно, чтобы у ребят перед глазами был реальный пример, не из учебника, а из их собственной жизни, из их родного города. „Парта героя“ — это разговор с молодежью на самом понятном языке: языке поступков, силы духа и любви к Родине», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Новая школа» Светлана Аргунова.

Это уже 27-я по счету парта в муниципалитете. Открытие прошло в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».