Парту героя в честь участника СВО Никиты Бочкарева открыли в Балашихе

В гимназии № 9, расположенной в микрорайоне Купавна, была установлена памятная парта в честь Никиты Бочкарева, участника специальной военной операции, который отдал жизнь за свою Родину. В ноябре 2023 года Никита, став добровольцем, вступил в штурмовой отряд. 10 июня 2024 года он погиб во время исполнения боевой задачи.

За проявленное мужество он был посмертно награжден Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации.

В гимназии также прошел урок мужества, на который собрались ветераны, школьники и близкие Никиты.

«Мой брат был добрым и общительным человеком, который любил жизнь и всегда находил общий язык с окружающими. Он мечтал, чтобы им гордились, и мы гордимся им», — поделилась сестра Никиты, Ирина Королькова.

«Парта Героя» — это инициатива партии «Единая Россия», направленная на формирование у детей уважительного отношения к истории своей страны и ее героическому прошлому. На этой парте размещается информация о герое, его биография, фотографии и рассказ о его пути, а также QR-код, который ведет на официальный портал с дополнительной информацией.