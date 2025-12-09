Парту Героя в честь участника СВО Михаила Токмянина открыли в Балашихе

Активно занимавшийся спортом, он долго занимался греблей, а затем — боксом и другими видами единоборств. На одном из соревнований его заметили представители силовых структур и пригласили продолжить службу по контракту в ФСБ.

В 2022 году Михаил Токмянин участвовал в освобождении Мариуполя. За подвиг, совершенный в Донецкой Народной Республике, он был удостоен звания Героя. В августе 2024 года боец погиб в Курской области при выполнении боевого задания.

В церемонии открытия Парты Героя приняли участие руководитель балашихинского отделения «Боевое братство», полковник запаса Сергей Яковлев; заместитель председателя правления «Боевого братства», полковник в отставке Николай Похиленко; депутаты Совета депутатов Балашихи Сергей Щукин и Александр Евсюткин; вдова Алана Токмянина; сослуживцы героя и школьники. Главная задача таких встреч — передать детям опыт и ценности людей, которые защищали страну.