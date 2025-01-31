Парту героя в честь участника СВО Кирилла Литягина открыли в Балашихе

Еще одна парта героя появилась в городском округе Балашиха. Церемония открытия состоялась в средней школе № 12 микрорайона Павлино, где учился боец СВО Кирилл Литягин.

Мероприятие посетили депутат Совета депутатов Сергей Щукин, председатель управляющего совета школы и казачий генерал Павел Платов, а также вдова героя Юлия Рузаева и его дочери Полина и Карина.

Кирилл Литягин родился 3 февраля 1983 года в Павловском Посаде. После окончания девяти классов в 1999 году он продолжил обучение в вечерней школе, а в 2008 году окончил Московский государственный гуманитарный университет имени Михаила Шолохова по специальности «Математика». С 2001 по 2003 год служил в ракетных войсках, а до 2011 года — в Федеральной службе охраны. В феврале 2009 года он получил звание старшего прапорщика.

Последняя мобильная служба Кирилла началась в октябре 2022 года, когда он стал снайпером и командиром взвода ПТУР 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Погиб герой 1 августа 2023 года в Артемовске, выполняя боевые задачи. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

«2025 год объявили годом защитника Отечества, и мы продолжаем чтить их подвиги. Пока человека помнят, он остается живым в наших сердцах. Благодарю Кирилла Литягина за защиту нашей Родины», — подчеркнул Сергей Щукин.

Знакомый защитника Максим Данилов отметил, что Кирилл всегда был отзывчивым и готовым прийти на помощь. Он также рассказал, что ученики школы инициировали открытие парты в честь героя в школьном историко-краеведческом музее «Истоки». Здесь собрали информацию о войнах в Чечне и Афганистане, а также о специальной военной операции.