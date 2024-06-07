Парту героя в честь участника СВО Кирилла Ильичева открыли в Воскресенске

В городском округе Воскресенск в школе «Горизонт» поселка Федино торжественно открыли парту героя — участника специальной военной операции Кирилла Ильичева. Он является действующим военнослужащим и удостоен множества наград.

Кирилл закончил 11 классов, и сразу после школы его призвали в армию. По мобилизации в октябре 2022 года он стал участником специальной военной операции. За проявленную отвагу и самоотверженность в боевых условиях удостоен медалей «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть».

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов подчеркнул, что каждая парта героя в Воскресенске — это история человека и образец мужества.

Право занимать это почетное место предоставят только самым достойным ученикам, проявившим себя как в учебе, так и в общественной жизни школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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