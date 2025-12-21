Парту героя в честь участника СВО Дениса Петрова открыли в школе № 1 в Химках

Торжественная церемония состоялась в учреждении, где учился Денис Николаевич. Почетными гостями мероприятия стали его вдова, ребенок, мама и сослуживцы.

До службы в зоне СВО Денис успел поработать и в НПО имени Лавочкина в Химках. Также он трудился в столичном отделении МВД.

«Открытие Парты героя — значимое событие для всего нашего образовательного учреждения. Подвиг Дениса Николаевича Петрова служит примером мужества, самоотверженности и верности воинскому долгу. Наша задача — сохранить память о нем и передать ее подрастающему поколению», — сказала директор школы № 1 Галина Болотова.

Денис Петров отправился на СВО в 2024 году. Там он служил в звании командира отделения. В конце марта этого года мужчина героически погиб в бою.

«Сохранение памяти о защитниках Отечества является важной частью нашей общей работы. Проект „Парта героя“ позволяет в доступной и наглядной форме рассказывать молодежи о людях, чьи поступки стали примером служения Родине», — добавил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.