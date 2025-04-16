Парту героя в честь участника СВО Артема Ханданяна открыли в Балашихе

Мемориальную парту в честь погибшего участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Артема Ханданяна открыли в школе № 15 микрорайона Заря города Балашиха. Торжественная церемония прошла при участии депутата Совета Светланы Танановой, педагогов, учеников и юнармейцев.
Артем Ханданян родился в Ереване в 1991 году. С 1998 по 2006 годы обучался в гимназии № 2 микрорайона Заря. После окончания учебы поступил в Государственный колледж технологии и управления.
В сентябре 2022 года был мобилизован в зону проведения СВО, где служил заместителем командира пятого штурмового взвода противотанковой группы «Боевые ежи» под позывным «Армян». 7 апреля 2024 года погиб в боях в районе Кременной. Посмертно награжден медалью «За отвагу» и медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Похоронен на Дятловском кладбище.
Мемориальная парта в честь Артема Ханданяна стала третьей в школе № 15. Первая была установлена в память о вице-адмирале Алексее Буриличеве, имя которого носит учебное заведение. Вторая появилась в марте 2025 года в честь погибшего участника спецоперации, кавалера ордена Мужества Александра Девятко.
«Это катастрофа». Экс-представитель Пентагона сделал шокирующее заявление о начале СВО
«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам
ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии
Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте