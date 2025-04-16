Парту героя в честь участника СВО Артема Ханданяна открыли в Балашихе

Мемориальную парту в честь погибшего участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Артема Ханданяна открыли в школе № 15 микрорайона Заря города Балашиха. Торжественная церемония прошла при участии депутата Совета Светланы Танановой, педагогов, учеников и юнармейцев.

Артем Ханданян родился в Ереване в 1991 году. С 1998 по 2006 годы обучался в гимназии № 2 микрорайона Заря. После окончания учебы поступил в Государственный колледж технологии и управления.

В сентябре 2022 года был мобилизован в зону проведения СВО, где служил заместителем командира пятого штурмового взвода противотанковой группы «Боевые ежи» под позывным «Армян». 7 апреля 2024 года погиб в боях в районе Кременной. Посмертно награжден медалью «За отвагу» и медалью «За воинскую доблесть» второй степени. Похоронен на Дятловском кладбище.

Мемориальная парта в честь Артема Ханданяна стала третьей в школе № 15. Первая была установлена в память о вице-адмирале Алексее Буриличеве, имя которого носит учебное заведение. Вторая появилась в марте 2025 года в честь погибшего участника спецоперации, кавалера ордена Мужества Александра Девятко.