Парту героя в честь участника СВО Андрея Гаджиева открыли в Серпухове

В Серпухове открыли еще одну «Парту героя», посвященную участнику СВО, рядовому Андрею Гуджиеву. Всего в округе 27 парт в образовательных учреждениях посвятили защитникам Отечества.

В торжественной церемонии открытия приняли участие родственники Андрея, преподаватели, муниципальный депутат Владимир Загоруйко, представители партии «Единая Россия» и Единого центра поддержки участников СВО, а также специалисты фонда «Защитники Отечества».

После окончания школы в 2017 году Андрей Гуджиев поступил в Чеховский техникум, а через год отправился на срочную службу. Вернувшись, он устроился на работу и получал образование в Московском техникуме по специальности «Юриспруденция».

В сентябре 2022 года Андрея мобилизовали. За время службы его наградили медалями «За отвагу» и «Участнику СВО», посмертно — орденом Мужества. При исполнении воинского долга в городе Кременная 12 марта 2024 года он погиб. Родственники вспоминают его как доблестного и отважного человека.