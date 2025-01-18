Парту героя в честь участника СВО Александра Нехорошкова открыли в Химках

Торжественная церемония открытия парты героя прошла в школе «Лига первых» в Химках. Ее посвятили участнику боев по освобождению Артемовского района Донецкой Народной Республики Александру Нехорошкову.

Участниками церемонии стали муниципальный депутат Юлия Ишкова, супруга и сыновья военнослужащего.

«Наш отец ушел на специальную военную операцию добровольцем. Мы им гордимся, дети тоже. Они поступили в кадетский класс школы „Лига первых“, потому что хотят последовать примеру своего отца», — рассказала Любовь Нехорошкова.

Александр Нехорошков пропал без вести во время артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Церемония открытия парты героя в его честь состоялась в рамках проектов «Историческая память» и «Новая школа» партии «Единая Россия».

«Парта героя — это не просто памятный знак, это символ уважения и благодарности тем, кто отстаивает нашу свободу и безопасность. Александр Нехорошков — настоящий герой, и его подвиг навсегда останется в наших сердцах», — отметила Юлия Ишкова.

Акция уже реализуется практически во всех школах Химок. Парты посвящают ветеранам, участникам войн и выдающимся жителям муниципалитета.