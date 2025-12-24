Парту героя в честь участника СВО Александра Комарова открыли в Солнечногорске

На церемонии присутствовали заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев, руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, депутат и член фракции «Единая Россия» Любовь Игнатова, жена и сын героя, а также ученики и директор школы. Александр Комаров, ранее служивший капитаном полиции, отправился добровольцем на СВО в июне 2023 года.

Александр проходил службу в штурмовой бригаде ВДВ. После ранения в сражениях за Бахмут он был удостоен ордена Мужества и получил звание сержанта за доблесть и спасение сослуживцев. После восстановления он вернулся в бригаду в должности командира отряда. 19 сентября 2024 года Александр погиб во время выполнения боевой задачи в Курске и был посмертно награжден вторым орденом Мужества.

«Пример Александра Комарова — его мужество, самоотверженность и верность Родине — должен стать ориентиром для наших школьников, напоминанием о том, какой ценой достигается мир и безопасность. Мы обязаны чтить подвиг наших героев и передавать эту память будущим поколениям», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Честь открыть мемориальную парту предоставили активисту Российского движения молодежи «Движение Первых» и председателю волонтерского отряда школы «Добрые сердца».