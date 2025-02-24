Парту героя в честь погибшего участника СВО открыли в Речицкой школе в Раменском

Парта посвящена памяти выпускника Марата Якубова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. На ней размещены портрет героя и его биография.

Почтить память героя пришли родственники Марата, воины-интернационалисты, а также педагоги и ученики школы.

Марат Якубов окончил Речицкую школу. Поступил в Гжельский государственный университет, где в дальнейшем стал системным администратором в московском учебном заведении связи. Он был призван для участия в специальной военной операции в ходе мобилизации в октябре 2022 года. Жизнь героя оборвалась через два дня после его 41-го дня рождения, 16 мая 2023 года.

Марат Якубов был посмертно награжден орденом Мужества. По словам педагогов школы, открытие парты героя является важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. За этой партой теперь будут учиться лучшие ученики.