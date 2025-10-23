Парту героя в честь погибшего участника СВО открыли в колледже «Коломна»

В образовательном учреждении установили «Парту героя» в память о дважды кавалере ордена Мужества Александре Шкутове. Коломенец погиб три года назад в ходе специальной военной операции.

Памятный митинг в колледже прошел 22 октября и совпал с третьей годовщиной смерти военнослужащего.

«Александр Шкутов — пример истинного патриотизма и самопожертвования, а „Парта Героя“ для нас — не просто мемориал, а символ нашей вечной памяти и уважения к тем, кто ценой своей жизни защищает наше будущее» — подчеркнули в администрации образовательного учреждения.

Помимо учащихся колледжа, почтить память боевого товарища пришли сослуживцы Александра, среди которых был председатель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.

«С Александром мы служили в одном подразделении, 1-м дивизионе 236-й артиллерийской бригады. В ходе специальной военной операции, в которой он участвовал с первых дней, Александр и его артиллерийский расчет поразили и уничтожили сотни целей противника. Благодарю родителей, которые воспитали такого сына», — поделился он с участниками митинга.

В колледже уверены, что память об Александре Шкутове и остальных защитниках Отечества будет вечно жить в сердцах земляков и передаваться молодому поколению коломенцев.