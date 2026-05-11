Парту героя в честь погибшего на СВО выпускника открыли в школе Можайска

В Горетовской школе Можайска 8 мая открыли «Парту героя» в рамках всероссийского образовательного проекта партии «Единая Россия». Памятное место создали в честь выпускника Игоря Шишкина, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.

Торжественная церемония началась с выноса знамени и исполнения гимна России. Право открыть парту предоставили родным героя.

Игорь Шишкин родился 28 ноября 1969 года. С 1976 по 1986 год учился в Горетовской школе, активно участвовал в ее жизни. После школы прошел курсы водителей, а затем связал жизнь с военной службой. Проходил службу в Советской армии, позже служил по сверхсрочному контракту начальником радистов, а с 1997 по 2001 год работал в Можайском военкомате.

С декабря 2024 года Шишкин находился в зоне проведения СВО. Он погиб 23 марта 2025 года в Луганской Народной Республике, до конца выполнив боевую задачу. Указом президента гвардии рядовой посмертно награжден медалью Жукова.

На церемонии присутствовали дочь героя Анжелика, его сестры и внуки. Почтить память выпускника также пришли председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, депутаты муниципального Совета Надежда Камозина и Александр Паршин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Аксенова выступила перед собравшимися со стихотворением собственного сочинения, которое написала в память о погибших героях.

Участник спецоперации, выпускник школы Александр Князев подчеркнул, что сейчас борьба идет в сердцах и головах юного поколения, а то, что в родной школе героя будет его парта, особенно значимо. Герои никогда не умирают, они живут в нашей памяти.