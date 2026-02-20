Парту героя в честь погибшего бойца СВО открыли в Старой Купавне

Торжественное открытие Парты героя в честь выпускника школы, геройски погибшего в ходе специальной военной операции Антона Алимова, открыли в Центре образования № 25 Богородского округа. По признанию тех, кто служил с ним, рядовой Антон Алимов был настоящим боевым товарищем.

Антон Алимов — коренной житель Старой Купавны, по рассказам близких — активный, жизнерадостный человек и настоящий патриот. После окончания колледжа и службы на Тихоокеанском флоте добровольно отправился на защиту Родины осенью 2022 года. Служил механиком-водителем танка в Таманской дивизии. Погиб в 2024 году, похоронен на родной земле в апреле 2025 года.

В руках Алимова была судьба танка Т-80. Это тяжелая и опасная работа: внутри машины жарко, тесно, она всегда находится под прицелом. Но военнослужащий справлялся, вел свою машину в бой, прикрывая пехоту и выполняя приказы. В апреле 2024 года, выполняя боевую задачу, экипаж танка погиб.

Теперь портрет бойца висит в родной школе, напоминая ребятам: герои живут не в книгах, они сидят за соседней партой.

В рамках проекта на территории Богородского округа уже открыто 29 Парт героев.