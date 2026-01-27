Парту героя в честь погибшего бойца СВО открыли в школе № 21 в Коломне

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, начальник управления образования Янина Щеглова, руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев, педагоги и ученики.

«Мы будем всегда помнить Олега Евгеньевича как настоящего героя и патриота, который не остался в стороне от судьбы своей страны. Его мужество и самопожертвование будут вдохновлять будущие поколения защитников Отечества», — отметила Екатерина Лобышева.

В 1981 году Олег Подболотов окончил школу, потом учился в Коломенском машиностроительном техникуме, а получив специальность, ушел в армию — в пограничные войска. Более 20 лет жизни коломенец отдал службе в полиции, а в декабре 2023 года отправился по контракту «за ленточку». Сначала офицер служил стрелком в 9-й штурмовой роте 242-го гвардейского мотострелкового полка. Здесь же, спустя время, стал заместителем командира взвода минометной батареи.

Погиб Олег Подболотов 28 апреля 2025 года, спасая жизни сослуживцев. Награжден орденом Мужества посмертно.