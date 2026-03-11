Парту героя в честь погибшего бойца СВО открыли в Красногорске

В образовательном центре «Вершина» состоялось торжественное открытие Парты героя в честь участника специальной военной операции Сергея Рулева. На мероприятии присутствовали родные и близкие погибшего защитника, а также почетные гости — представители администрации Красногорска и совета депутатов.

Сергей Рулев отправился добровольцем в зону СВО в мае 2024 года. Служил в штурмовой роте 254-го гвардейского мотострелкового полка. В августе того же года при выполнении боевого задания на Луганском направлении Сергей героически погиб. Орден Мужества ему присвоили посмертно.

«Для нас было очень тяжело. Родители и я переживали, но приняли его решение. Это был на самом деле мужской поступок. Мужское решение, и мы не могли с ним бороться», — рассказала вдова героя Светлана Рулева.

Руководитель фракции «Единая Россия» в местном совете депутатов Богдан Андриянов подчеркнул, что благодаря проекту «Парта героя» школьники могут узнать о подвигах земляков, живших рядом с ними.