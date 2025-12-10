Парту героя в честь бойца СВО Владислава Егорова открыли в Котельниках

Владислав ходил в детский сад «Детство», потом учился в школе № 3. Именно здесь и открыли Парту героя в его честь.

Затем мужчина окончил техникум, отслужил в армии.

В 2022 году отправился служить на передовую в зону СВО. Юноша погиб 23 октября 2024 года при выполнении боевой задачи. За мужество, отвагу и самоотверженность его наградили орденом Мужества посмертно.

«История Владислава Егорова — это напоминание о том, что герои живут рядом. Они ходят по тем же улицам, учатся в тех же школах. Теперь его путь, прерванный в бою, продолжат те, кто будут учиться за этой партой, помня, какая цена заплачена за их мирное сегодня», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Котельники.