Парту героя в честь бойца СВО Владимира Резникова открыли в школе № 13 в Щелкове

В школе № 13 имени Джанибекова в городском округе Щелково появилась «Парта Героя», посвященная Владимиру Резникову — участнику специальной военной операции. Владимир был учеником этой школы с 2003 по 2012 год.

В сентябре 2022 года он был призван на службу и занимал должность наводчика-оператора танкового батальона войсковой части 52562.

На церемонии открытия депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин выразил благодарность родителям Владимира за воспитание истинного патриота и отметил, что современные герои являются символами мужества, стойкости и преданности. Он подчеркнул, что их подвиги останутся в памяти как напоминание о ценности мира и свободы.

Владимир Резников погиб 17 июля 2024 года, выполняя свой воинский долг. За проявленное мужество он был награжден Орденами Мужества как при жизни, так и посмертно.

Проект «Парта Героя», стартовавший в 2018 году, реализуется в школах по всей стране и направлен на сохранение памяти о выдающихся людях, внесших значимый вклад в историю.