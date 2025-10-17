Парту героя в честь бойца СВО Владимира Кузнецова открыли в школе № 1 в Пушкино

В образовательном комплексе № 1 в Пушкино открыли «Парту Героя», посвященную участнику СВО Владимиру Андреевичу Кузнецову. Он родился в Ивантеевке, военную службу проходил в мотострелковом подразделении, погиб в 2024 году в Херсонской области.

Владимир попал в эпицентр тяжелых боев месте с товарищами. У противника было численное превосходство. Владимир проявил стойкость и мужество, до последнего выполняя воинский долг. В этом столкновении боец из Пушкино погиб. За проявленные качества его наградили орденом Мужества посмертно.

«Парта Героя», посвященная Владимиру Кузнецову», стала 20-й в округе. Почетное место будут занимать ученики, которые проявили успехи в учебе и общественной деятельности.

На открытие пригласили маму Ирину Николаевну, депутата Мособлдумы Михаила Ждана, муниципального депутата Александра Бушева, куратора фонда «Защитники Отечества» Лидию Шавлинову и члена Ассоциации ветеранов СВО Николая Смирнова.