Парту героя в честь бойца СВО Вячеслава Вощевоза открыли в Солнечногорске

В лицее № 1 25 ноября открыли мемориальную «Парту Героя» в честь участника специальной военной операции, лейтенанта Росгвардии, Вячеслава Вощевоза, — выпускника учебного заведения, который пал на поле боя.

Вячеслав, с детства вдохновляясь примером отца — комбата Валерия Васильевича, мечтал служить Родине. Военный трагически погиб 2 июня 2024 года на передовой, выполняя боевую задачу. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени посмертно.

Почтить память героя пришли глава муниципалитета Константин Михальков, заместитель главы Ирина Тишина, депутат округа, член фракции «Единая Россия» Андрей Дорошенко, сослуживцы Вячеслава по Росгвардии, юнармейцы, преподавательский состав и родственники погибшего.

Глава городского округа Константин Михальков подчеркнул в своем выступлении, что судьба Вячеслава — воплощение чести, долга и настоящего мужества. Установленная парта станет для учащихся наглядным уроком и напоминанием о таких ценностях, как верность, отвага и любовь к Отчизне. Заслужить право сидеть за партой смогут лучшие из лучших — лицеисты, достигшие успехов в образовании, спорте и общественной работе.

Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Парта Героя», которую продолжает реализовывать «Единая Россия» через партийные проекты «Новая школа» и «Историческая память» в образовательных учреждениях муниципалитета.