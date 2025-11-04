Парту героя в честь бойца СВО Виталия Диканева открыли в школе № 14 в Коломне

В школе № 14 состоялась торжественная церемония — открытие Парты героя, посвященной выпускнику школы, участнику специальной военной операции, старшему лейтенанту Виталию Александровичу Диканеву. Его подвиг навсегда останется в сердцах родных и его земляков.

С апреля 2023 года Виталий Диканев выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Херсонской области. Под руководством Диканева было обнаружено и уничтожено более пятидесяти объектов противника. Старший лейтенант Диканев погиб при нанесении противником массированного ракетного удара ракетами воздушного базирования по пункту временной дислокации.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант был посмертно награжден орденом Мужества.

В торжественной церемонии открытия «Парты Героя» присутствовали летчик-космонавт Михаил Тюрин, контр-адмирал Вячеслав Юрченко, представители воинской части, руководство учебного заведения и школьники. Начальник местного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ирина Слепова вручила сертификат о присвоении имени школьному отряду «Юнармии» имени старшего лейтенанта Диканева Виталия Александровича.

«Парта Героя» станет для обучающихся данью памяти. Это символ бессмертного подвига человека, который с честью отстоял мирное будущее своего государства и подрастающего поколения.