Парту героя в честь бойца СВО Виктора Феоктистова открыли в Зарайске

Торжественное открытие состоялось в школе в селе Чулки-Соколово, где учился участник специальной военной операции. Разделить горечь утраты и гордость за подвиг земляка пришли педагоги, школьники, депутаты и родные Виктора Феоктистова.

В самом начале вооруженного конфликта на Украине Виктор самостоятельно отправился в Донецкую Народную Республику, воевал плечом к плечу с ополченцами Донбасса. Потом заключил контракт с Министерством обороны, в должности пулеметчика защищал границы Луганской народной республики. Был ранен. После госпиталя, старший сержант с позывным Артист вернулся в строй уже в должности снайпера.

В марте 2023 года Виктор отправился на боевое задание, которое стало для старшего сержанта последним. Он получил тяжелые осколочные ранения и скончался. Указом президента России Виктор Феоктистов награжден орденом Мужества посмертно.