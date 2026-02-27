Парту героя в честь бойца СВО Виктора Феоктистова открыли в Зарайске
Торжественное открытие состоялось в школе в селе Чулки-Соколово, где учился участник специальной военной операции. Разделить горечь утраты и гордость за подвиг земляка пришли педагоги, школьники, депутаты и родные Виктора Феоктистова.
В самом начале вооруженного конфликта на Украине Виктор самостоятельно отправился в Донецкую Народную Республику, воевал плечом к плечу с ополченцами Донбасса. Потом заключил контракт с Министерством обороны, в должности пулеметчика защищал границы Луганской народной республики. Был ранен. После госпиталя, старший сержант с позывным Артист вернулся в строй уже в должности снайпера.
В марте 2023 года Виктор отправился на боевое задание, которое стало для старшего сержанта последним. Он получил тяжелые осколочные ранения и скончался. Указом президента России Виктор Феоктистов награжден орденом Мужества посмертно.
Право сидеть за Партой героя, украшенной портретом и биографией Виктора, получат лучшие ученики школы — отличники и активисты.
Проект партии «Единая Россия» реализуется уже девятый год в школах по всей стране. В Зарайске это уже 11-я Парта героя.