Парту героя в честь бойца СВО Сергея Труского открыли в Балашихе

Во втором корпусе школы № 25 города Балашиха состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвященной памяти бывшего ученика учебного заведения Сергея Труского, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. На мероприятии присутствовали директор школы Маргарита Дегтярева, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, полковник запаса Виталий Белый, родственники погибшего бойца и школьники.

Сергей Труский был призван в зону специальной военной операции 5 октября 2022 года по мобилизации. После прохождения обучения в звании младшего лейтенанта был направлен на Купянское направление, а затем, в январе 2024 года, со своей группой — на боевое задание в Авдеевку. 7 марта 2024 года при выполнении воинского долга Сергей погиб. За проявленное мужество Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» он был посмертно награждён Орденом Мужества.

На мероприятии присутствовала вдова погибшего Ирина. Она вспоминает Сергея как сильного и справедливого человека.

«Он встал на защиту русского народа — мы безмерно им гордимся. Он был мужественным, честным и справедливым, он всегда защищал слабого, не давал в обиду. Всем помогал. И даже сейчас, я думаю, он там своими большими белыми крыльями своим ребятам помогает в ратном деле, и нам — пережить потерю, жить дальше, улыбаться», — сказала Ирина.

Сергей Труский похоронен на Братском кладбище в Балашихе. 14 марта 2024 года на фасаде дома, где он жил, была установлена мемориальная доска.