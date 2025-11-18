Парту героя в честь бойца СВО Сергея Кутейникова открыли в Дмитровском округе

Яхромская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья присоединилась к всероссийскому патриотическому проекту. Парту героя открыли в честь выпускника учреждения, Сергея Кутейникова, погибшего в зоне СВО в марте 2025 года.

На торжественную церемонию пришли почетные гости: депутат Московской областной думы Марина Шевченко, заместитель начальника управления образования администрации округа Оксана Чернова, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Андреевское протоиерей Михаил Богатырев.

Директор школы Евгения Жарова рассказала собравшимся ученикам и гостям о значимости образовательного проекта «Парта героя». Право сидеть за ней получают самые достойные школьники, добившиеся успеха в учебе, спорте, творчестве и имеющие активную гражданскую позицию. Проект вдохновляет молодежь на добрые дела и личные победы.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что такие инициативы позволяют детям не просто узнать о подвигах земляков из учебников, а буквально прикоснуться к истории, почувствовать личную связь с героем. «Это воспитывает в подрастающем поколении уважение к Родине, гордость за свой народ и своих героев-земляков», — отметил руководитель муниципалитета.