Парту героя в честь бойца СВО Семена Силаева открыли во Фрязине

Семен Силаев родился в Фрязине в 2001 году, учился в школе № 2, а затем продолжил образование в русских школах в Армении и Албании, где жил вместе с родителями-дипломатами. В 2018 году поступил в Московский государственный лингвистический университет на специальность «Информационная безопасность».

27 сентября 2022 года Семен Силаев после обучения на связиста-артиллериста был направлен в зону СВО. В настоящее время он служит радиотелефонистом взвода связи и охраны 88-го отдельного стрелкового батальона 114-й отдельной гвардейской мотострелковой Енакиевско-Дунайской бригады.

Во время службы боец участвовал в боях под Красногоровкой, за Авдеевку и Андреевку, последовательно занимая должности помощника гранатометчика и снайпера. Он неоднократно проявлял высокий уровень бдительности, профессионализма, личного мужества и отваги в критических боевых ситуациях.

Парта героя, посвященная Семену Силаеву, станет для учеников школы № 2 не только памятным местом, но наглядным пример того, что настоящие герои живут среди нас, и на них стоит равняться.

«Пусть этот проект служит для всех нас и особенно для подрастающего поколения источником силы, гордости и вдохновения», — подчеркнул глава Фрязина Дмитрий Воробьев.