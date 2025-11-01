Парту героя в честь бойца СВО Руслана Григорьева открыли в школе № 11 в Видном

По словам директора Видновской школы № 11 Людмилы Нарышкиной, это событие важно не только для нее как директора учебного заведения, но и для всех учащихся.

«Только через связь поколений, через общую память мы сможем вырастить настоящих патриотов великой России», — добавила Людмила Нарышкина.

На мероприятии присутствовала также вдова военнослужащего Оксана, его сослуживцы, представители администрации и учащиеся школы.

«Я испытываю огромную гордость за своего мужа, который был невероятно смелым человеком. Открытие „Парты Героя“ в школе, где учится наша дочь, — это дань его мужеству и отваге. Мы обязаны передавать детям память о героях. Мой муж всегда говорил: „Вера без дела мертва“. Пока мы будем совершать добрые дела и чтить память наших героев, предков, страна будет сильна», — сказала супруга героя Оксана.

Руслан Григорьев, уроженец Лисичанска, в 2017 году переехал с семьей в Видное. Весной 2022 года он отправился добровольцем на фронт. Руслан Григорьев служил старшим механиком-водителем в танковом батальоне Кантемировской дивизии и был известен под позывным Лисичанский. Он погиб при выполнении боевого задания.

Отметим, что в Ленинском городском округе до конца 2025 года установят еще две парты героя. Всего в муниципалитете их 14.