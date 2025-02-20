Парту героя в честь бойца СВО Романа Волкова открыли в школе № 1 в Чехове

Роман Волков учился в школе № 1. Отправился в зону спецоперации в 2022 году, погиб в сентябре 2023-го при выполнении боевого задания. В учебном заведении, где он получал образование, в честь бойца в рамках проекта партии «Единая Россия» установили «Парту героя», которая стала уже восьмой в муниципалитете.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы все учащиеся знали своих героев. И могли прикоснуться и воочию вспомнить, и напитаться духом, который испытывал при защите Родины Роман», — сказал на церемонии Михаил Собакин.

Романа Волкова отличала тяга к знаниям. Он хорошо учился как в школе, так и в техникуме и университете. Был инициативным и ответственным, обладал лидерскими качествами, стойким и смелым характером. Пользовался уважением в обществе. «Ни минуты не сомневаясь, по зову своей души пошел защищать свою Родину», — подчеркнула директор школы № 1 Наталья Бесшапошникова.