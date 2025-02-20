Парту героя в честь бойца СВО Романа Волкова открыли в школе № 1 в Чехове
Мероприятие состоялось в преддверии Дня защитника Отечества. На церемонии присутствовали глава округа Михаил Собакин, его заместители, родные и близкие военнослужащего.
Роман Волков учился в школе № 1. Отправился в зону спецоперации в 2022 году, погиб в сентябре 2023-го при выполнении боевого задания. В учебном заведении, где он получал образование, в честь бойца в рамках проекта партии «Единая Россия» установили «Парту героя», которая стала уже восьмой в муниципалитете.
«Сегодня мы собрались для того, чтобы все учащиеся знали своих героев. И могли прикоснуться и воочию вспомнить, и напитаться духом, который испытывал при защите Родины Роман», — сказал на церемонии Михаил Собакин.
Романа Волкова отличала тяга к знаниям. Он хорошо учился как в школе, так и в техникуме и университете. Был инициативным и ответственным, обладал лидерскими качествами, стойким и смелым характером. Пользовался уважением в обществе. «Ни минуты не сомневаясь, по зову своей души пошел защищать свою Родину», — подчеркнула директор школы № 1 Наталья Бесшапошникова.
Брат бойца Сергей Волков пожелал, что это парта послужила всем ученикам примером того, как нужно любить свою Родину, быть настоящим гражданином.
У Романа остался сын, который, как его отец, хочет продолжить династию военных в семье. «Папа был героем. Он служил на войне, защищал наш покой и сон. И когда я вырасту — поступлю в армию. Я люблю своего отца», — сказал Роман Волков.
За «Партой героя», которую планируют установить в одном из классов учреждения, будут сидеть ответственные и преуспевающие ученики. Сейчас она находится в музее школы.