«Парту героя» в честь бойца СВО Рашида Галиуллина открыли в школе в Видном

В муниципалитете установлено уже больше 10 таких объектов, призванных служить патриотическому воспитанию молодежи. Теперь «Парта героя» появилась и в Видновской школе № 1.

Рашид Галиуллин родился в Видном в 1990 году и окончил школу № 1. Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции. 13 июля 2023 года в ходе боя на линии обороны в Луганской народной республике Рашид Галиуллин был контужен. Рискуя жизнью, он спас раненых товарищей и продолжил бой, уничтожив бронетехнику и значительные силы противника. За проявленные мужество и героизм удостоен звания Героя России.

Рашид Галиуллин приехал на церемонию открытия «Парты героя», первыми за которую сели лучшие ученики школы № 1. На мероприятии также присутствовали представители администрации и депутаты, духовенств, активисты «Единой России», школьники и педагоги.

«Парта героя» установлена по инициативе местного отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Историческая память».