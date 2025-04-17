Парту героя в честь бойца СВО открыли в Тимоновской школе в Солнечногорске

Торжественное открытие «Парты героя», посвященной выпускнику школы Сергею Чернацкому, состоялось в Тимоновской школе. Мужчина трагически погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Иван Шаров, члены местного отделения «Боевое Братство», школьники, юнармейцы, а также друзья и близкие Сергея.

Сергей Чернацкий родился 26 июля 1981 года в Солнечногорске. С 1988 по 1998 год учился в Тимоновской школе. В сентябре 2022 года отправился в зону специальной военной операции, находился в составе 13-го танкового полка четвертой Кантемировской дивизии. Был назначен командиром мотострелкового взвода, взяв себе позывной «Туман».

После прохождения курса боевого слаживания его рота была переброшена на Сватовское направление. 12 января 2023 года, во время выполнения боевого задания в населенном пункте Джерельное, Сергей Чернацкий получил смертельное ранение от разорвавшегося снаряда. Посмертно награжден орденом Мужества.

В прошлом году в образовательном учреждении была установлена мемориальная доска в память о Сергее Чернацком.