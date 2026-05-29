Парту героя в честь бойца СВО открыли в школе в Наро-Фоминске

В Волченковской школе торжественно открыли мемориал в память о выпускнике Кирилле Хвещуке, погибшем при выполнении боевых задач. На церемонии вспоминали мужество, долг и подвиг военнослужащего.

Кирилл с детства мечтал стать военным. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он прошел срочную службу, затем подписал контракт, был разведчиком-снайпером, освоил специальности гранатометчика, наводчика и санитара.

В зоне проведения специальной военной операции он служил старшим топогеодезистом-оператором артиллерийской разведки. За мужество и образцовое выполнение задач награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью Жукова.

11 декабря 2025 года на Курском направлении вражеский беспилотник сбросил газ, почти ослепивший бойцов, а затем — смертельный снаряд. Кирилл закрыл собой ребят. О том, что их командир погиб, они узнали позже, придя в сознание в реанимации.

Мама Кирилла вспоминала его добрым, отзывчивым парнем, который умел рассмешить весь класс и никогда не проходил мимо чужой беды. Она сказала, что, если бы все можно было вернуть назад, он все равно поступил бы так же. Ему было 24 года. Память о герое теперь навсегда останется в стенах родной школы.​