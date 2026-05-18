Парту героя в честь бойца СВО открыли в школе № 9 в Дмитрове

На открытие пришли почетные гости, педагоги и ученики школы, а также сестра героя Полина Казаринская. С напутственными словами к школьникам обратились ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Федоров и ветеран погранвойск Николай Павлов, которые подчеркнули важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и о тех, кто сегодня защищает Родину.

После минуты молчания юнармеец Артемий Иванько снял полог с Парты героя. Право первыми сесть за нее получили второклассница Екатерина Карасева и восьмиклассник Борис Ловчагин, отличившиеся в учебе. В завершение церемонии к парте возложили живые цветы.

«Рома свой долг перед Родиной выполнил до конца. Не спрятался, пошел добровольцем. Вечная ему память. Спасибо школе, что бережно хранит имя настоящего защитника. Такие парни — наша опора и пример для всех», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Это уже третья Парта героя, установленная в школе № 9. Ранее здесь увековечили память погибшего в Афганистане Сергея Плюснина и пожарного Антона Микиртумова.