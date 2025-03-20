Парту героя в честь бойца СВО открыли в школе № 15 в Балашихе

Торжественная церемония открытия парты героя в честь выпускника Александра Девятко, который отдал свою жизнь за Родину, состоялась в школе № 15 в Балашихе. На мероприятии присутствовал педагог защитника, который поделился воспоминаниями о своем ученике.

Александр Девятко служил по призыву, а затем стал командиром взвода мотострелков. После расформирования полка он вернулся к гражданской жизни.

Его отец отдал военной службе 32 года. С Александром в зону спецоперации отправился и его младший брат с разницей всего в один день. После ранения и лечения боец вернулся на фронт, где получил звание старшего лейтенанта и служил в разведывательном взводе.

«Я горжусь всеми своими тремя мужчинами. Они посвятили свою жизнь службе Родине и всегда выполняли свой долг честно», — рассказала мама героя Нина Девятко.

Александра Девятко посмертно наградили орденом Мужества.