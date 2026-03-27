Парту героя в честь бойца СВО открыли в школе № 1 в Дмитрове

Торжественное открытие Парты героя состоялось в Дмитровской школе № 1 имени генерала В. И. Кузнецова. На церемонии присутствовали родители участника СВО, его супруга и сыновья, а также почетные гости.

Парта посвящена военнослужащему с позывным Бутха — командиру отделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам. С 2018 года он работал пожарным-спасателем, а с началом СВО отправился на фронт, где в настоящее время продолжает выполнять боевые задачи.

Школьники посмотрели видеообращение от самого Бутхи, в котором он пожелал ребятам быть ответственными, хорошо учиться и расти достойными гражданами. В ответ учащиеся записали видеообращение для бойца, поблагодарили его и собрали посылку для подразделения с письмами и рисунками.

Первыми за новую парту сели ученики второго класса: сын героя и его одноклассница.

«Парта героя в школе, где учатся дети защитника, — это особенно трогательно. Ребята видят подвиг не где-то далеко, а в судьбе отца своего одноклассника. Такая близкая история воспитывает сильнее любых слов», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.