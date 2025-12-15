Парту героя в честь бойца СВО открыли в лицее № 1 в Солнечногорске

В лицее № 1 в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск прошла торжественная церемония открытия мемориальной парты, посвященной матросу Александру Ходунову. Боец служил в батальоне морской пехоты и погиб в 2024 году во время выполнения задач в зоне специальной военной операции.

На церемонии присутствовали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, заместитель главы Ирина Тишина, руководитель местной фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар, близкие родственники и друзья детства героя, юнармейцы, директор и ученики лицея. Во время церемонии прозвучало стихотворение, посвященное Александру Ходунову, которое написал его племянник.

«Подвиг Александра является высшим проявлением героизма, верности присяге и любви к Отечеству. Его стойкость и самопожертвование стали примером для всех нас. Александр всегда хотел быть первым, когда дело касалось правды. Пусть он остается в наших сердцах и памяти как человек, который был первым за Родину, первым за Россию, первым за правду», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Отметим, что инициативу «Парта героя» реализуют в учебных заведениях округа в рамках партийных проектов «Единой России» — «Новая школа» и «Историческая память».