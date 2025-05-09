Парту героя в честь бойца СВО Николая Курсакова открыли в лицее № 21 в Химках

В Химках открыли парту героя в честь лейтенанта Николая Курсакова. Его посмертно наградили орденом Мужества за проявленную стойкость в зоне специальной военной операции.

Николай Корсаков учился в лицее № 21, поступил в военное училище, проходил службу в органах внутренних дел, стал курсантом Президентского полка. Николай дважды принимал участие в параде Победы на Красной площади.

Для молодого человека армия была призванием. В зоне СВО он проявил стойкость и самоотверженность, за что был посмертно награжден орденом Мужества. Парту героя установили в 3Ж классе. За ней будут поочередно сидеть лучшие ученики.