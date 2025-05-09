Парту героя в честь бойца СВО Николая Курсакова открыли в лицее № 21 в Химках

В Химках открыли парту героя в честь лейтенанта Николая Курсакова. Его посмертно наградили орденом Мужества за проявленную стойкость в зоне специальной военной операции.

Николай Корсаков учился в лицее № 21, поступил в военное училище, проходил службу в органах внутренних дел, стал курсантом Президентского полка. Николай дважды принимал участие в параде Победы на Красной площади.

Для молодого человека армия была призванием. В зоне СВО он проявил стойкость и самоотверженность, за что был посмертно награжден орденом Мужества. Парту героя установили в 3Ж классе. За ней будут поочередно сидеть лучшие ученики.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

«Мы должны гордиться и помнить каждого героя, кто погиб. Нам было приятно, что именно о нашем сыне будут знать, помнить и проводить памятные мероприятия в этой школе», — сказала мать бойца Алена Курсакова.

Проект «Парта героя» создан для патриотического воспитания подрастающего поколения и передачи памяти о подвиге солдат детям. В Химках установили уже 50 таких парт.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте