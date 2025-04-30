Парту героя в честь бойца СВО Николая Горбачева открыли в Истре

В честь Николая Горбачева, участника СВО, установили парту героя в школе № 2. Мужчина проявил мужество и во время службы вытаскивал с поля боя раненых, жертвуя собой.

Он отправился добровольцем на СВО в апреле 2023 года.

«Я думала может время пройдет и передумает. Но все-таки он подловил момент, и я согласилась. И тут сразу же на следующий день Николай побежал в военкомат. Сказал: Мать, отпусти меня. Ребятам нужно помочь», — рассказала вдова Светлана Горбачева.

Он служил в Херсонском районе, был командиром танка, стрелком, помощником гранатометчика. Там же мужчина попал под обстрелы и погиб. Его наградили посмертно «Орденом мужества» и установили в школе, где он учился с 1974–1982 годы, парту героя.

«Когда сказали, что будет такая парта. Я подумала, что он учился здесь маленький ходил. Потом я здесь же училась.Тоже маленькая была. Теперь мои дети, его внуки. И опять же это память о нем для многих, многих людей. Потому что многие парту будут видеть и знать о нем», — поделилась дочь Елена Щепихина.

Парту героя перенесут в один из классов школы. За ней будут сидеть отличники и активные ученики. Проект «Парта героя» стартовал с 2018 года. И за это время в Подмосковье открыли более 500 парт и 700 памятных досок. Всего в округе установили 11 парт: с героями ВОВ — семь и четыре, посвященные участникам СВО.