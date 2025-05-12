Парту героя в честь бойца СВО Никиты Мосоликова открыли в Красногорске

Фото: Администрация городского округа Красногорск

Торжественное открытие парты, посвященной памяти бойца Никиты Мосоликова прошло в лицее № 4 в Красногорске. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы.

Он родился в многодетной семье в Красногорске. В 2004 году окончил 9 классов лицея № 4. Затем получил профессию «слесарь по ремонту автомобилей» в Профессиональном училище № 23. В 2007 году был призван на срочную службу в армию, участвовал в параде на Красной площади 9 мая 2009 года.

В 2022 году был мобилизован Красногорским военкоматом для участия в специальной военной операции, входил в состав отряда «Шторм». В июне 2024 года направлен в Северодонецкий округ ЛНР, где получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

«Продолжаем увековечивать имена и подвиги наших Героев, тем самым не только выражаем им уважение, но и формируем основу для воспитания подрастающего поколения», — подчеркнул руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Богдан Андриянов.

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