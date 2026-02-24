Парту героя в честь бойца СВО Михаила Волкова открыли в школе в Чехове

Мемориальную доску и Парту Героя открыли в средней школе Чехов-3 в память о выпускнике Михаиле Волкове. Боец погиб при выполнении задач специальной военной операции.

Михаил Волков учился в этой школе, потом окончил Чеховский техникум № 32. Срочную службу проходил в Нижегородской области, освоил специальность механика-водителя. В 2022 году отправился защищать Родину. Служил в гвардейской танковой дивизии на Харьковском направлении. Погиб 9 февраля 2023 года. Указом президента награжден орденом Мужества посмертно.

«Увековечивая имя Михаила, мы отдаем дань памяти его подвигу и низко кланяемся родным и близким героя. Для учеников школы он станет примером отваги, мужества и беззаветного служения Родине», — отметил глава округа Михаил Собакин.