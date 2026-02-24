Парту героя в честь бойца СВО Михаила Волкова открыли в школе в Чехове
Мемориальную доску и Парту Героя открыли в средней школе Чехов-3 в память о выпускнике Михаиле Волкове. Боец погиб при выполнении задач специальной военной операции.
Михаил Волков учился в этой школе, потом окончил Чеховский техникум № 32. Срочную службу проходил в Нижегородской области, освоил специальность механика-водителя. В 2022 году отправился защищать Родину. Служил в гвардейской танковой дивизии на Харьковском направлении. Погиб 9 февраля 2023 года. Указом президента награжден орденом Мужества посмертно.
«Увековечивая имя Михаила, мы отдаем дань памяти его подвигу и низко кланяемся родным и близким героя. Для учеников школы он станет примером отваги, мужества и беззаветного служения Родине», — отметил глава округа Михаил Собакин.
Доску установили рядом с памятной табличкой Алексея Кушнина, погибшего в Афганистане в 1988 году. В школе хранят традиции воспитания любви к Родине. Ученики выбрали девиз «Добрые дела улучшают мир». Ребята сделали для бойцов ангелов-хранителей, освятили их в храме Георгия Победоносца и отправили на фронт вместе с письмами.
В ноябре пятиклассники получили видеопривет от бойцов минометной батареи. А в декабре военные передали в подарок флаг ракетных войск с позывными всех бойцов батареи. Реликвия заняла почетное место в классе как символ связи поколений.