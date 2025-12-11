Парту героя в честь бойца СВО Матвея Раловца открыли в Можайске

Торжественная церемония состоялась в школе № 3. Участие в ней также приняли родственники военнослужащего.

Парту посвятили выпускнику образовательного учреждения Матвею Раловцу. Он погиб в ходе специальной военной операции.

В мероприятии поучаствовали родители Матвея, глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова, а также представители духовенства.

Матвей окончил Можайский техникум, после его призвали в армию. Затем он добровольцем ушел на СВО. Получив ранение и контузию, отказался покидать боевых товарищей и продолжал доставлять на передовую боеприпасы и продукты.