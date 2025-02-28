Парту героя в честь бойца СВО Максима Кулебакина открыли в школе № 4 в Серпухове

Торжественное открытие прошло в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Парта героя стала данью памяти выпускника школы № 4 Максима Кулебакина, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Максим Кулебакин был спортивным судьей Федерации бокса России. Сразу после начала СВО отправился на фронт добровольцем. Воевал под Изюмом, был ранен, но вернулся в строй. Служил под Кременной радиотелефонистом и механиком-водителем танкового взвода, дослужился до младшего сержанта и стал командиром полка. Максим героически погиб при выполнении боевого задания. Близкие и друзья запомнили его добрым, отзывчивым и смелым человеком.

На парте героя помещена фотография Максима Кулебакина и рассказ о его жизни и подвиге. Первыми право сидеть за ней получили участница Российского движения волонтеров Екатерина Спицына и член «Юнармии» Иван Сусин.

«Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о героях-земляках, выпускниках школы, проявивших мужество и самопожертвование ради мирного будущего», — подчеркнула заместитель главы округа Татьяна Орлова.