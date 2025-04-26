Парту героя в честь бойца СВО Леонида Бровкина открыли в Балашихе

В школе № 4 в Балашихе открыли парту героя в память об участнике специальной военной операции Леониде Бровкине, который погиб при выполнении боевого задания. Указом Президента Российской Федерации защитника наградили орденом Мужества посмертно.

Мероприятие по случаю открытия парты героя объединило родных Леонида Бровкина, учеников и педагогов школы № 4, где учился военнослужащий. Церемонию также посетил директор информационного агентства «Большая Балашиха» Илья Очаковский, клирик Кирилло-Мефодиевского Храма Балашихи Николай Беспалов, представитель Всероссийского общества «Боевое братство» Сергей Попов и инструктор по тактике специальной подготовки отряда «Троя» Евгений Климов.

Леонид Бровкин родился в 1989 году в Железнодорожном, трудился в Московском метрополитене. Он подписал контракт на военную службу в 2022 году. Леонид героически погиб 5 июня 2024 года в населенном пункте Ольшаны при выполнении воинского долга.

Напомним, что проект «Парта Героя» призван сохранить память о бойцах, проявивших исключительное мужество и отвагу, стать для школьников примером и символом беззаветного служения Родине.