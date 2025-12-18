Парту героя в честь бойца СВО Кирилла Иванова открыли в Орехово-Зуевском округе

В Куровской гимназии 17 декабря состоялось торжественное открытие Парты Героя в память о выпускнике Кирилле Иванове. Известный среди одноклассников и учителей как старательный и добросовестный ученик, с восьмого класса он мечтал стать военным.

Особую роль в его воспитании сыграл дед, Валентин Дмитриевич, который заложил внуку простые, но вечные ценности: «Честь! Родина! Отчизна!».

Трагические события произошли 18 января 2023 года, когда подразделение Кирилла прибыло на окраину Куземовки в Луганской Народной Республике. В ходе выполнения задания разведывательной группы из пяти человек никто не вернулся. Кирилл Иванов посмертно награжден орденом Мужества.

На открытии Парты Героя присутствовали родственники Кирилла и депутат Мособлдумы Эдуард Живцов. Эта инициатива реализована партией «Единая Россия» в рамках проектов «Новая школа» и «Успех в единстве поколений».

Теперь ученики, добившиеся высоких результатов в учебе и спорте, будут сидеть за этой партой, вдохновляясь примером своего героя.