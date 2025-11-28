Парту героя в честь бойца СВО Кирилла Ганцева открыли в школе № 17 в Серпухове

Кирилл Ганцев окончил ГИТИС, работал в московском «Гоголь-центре». Был актером и оператором, сотрудничал с известными российскими исполнителями.

С 2020 года мужчина работал в детском театре «Зазеркалье» в Серпухове. В феврале 2023 года добровольцем решил принять участие в специальной военной операции. Он служил в разведке под позывным «Лис». Погиб в июле 2025 года.

«Парты Героев — это наша память и урок для нынешних школьников о том, что такое настоящая любовь к Родине, долг и честь», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Также в феврале следующего года в театре «Зазеркалье» пройдет спектакль «Генерал». Его посвятят памяти Кирилла Ганцева.