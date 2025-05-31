Парту героя в честь бойца СВО Ивана Моисеева установили в Домодедове

В Востряковском лицее № 1 городского округа Домодедово торжественно открыли парту героя в честь выпускника учебного заведения, участника специальной военной операции Ивана Моисеева. Мероприятие объединило родственников бойца, его одноклассников, педагогов и сотрудников образовательного учреждения.

Церемонию открытия парты героя посетили глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский.

Окончив Востряковский лицей № 1, Иван Моисеев поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. По словам Евгении Хрусталевой, он не стеснялся своего патриотизма и добровольно попросил записать его в ряды участников специальной военной операции. Иван Моисеев свыше двух лет выполнял боевые задачи, в том числе на Бахмутском направлении. Его наградили орденом Мужества, медалями «За участие в военном параде в День Победы», «За боевые отличия» и «За храбрость» II степени.

«Он сделал за свои двадцать с небольшим лет больше, чем многие. Он погиб за Родину. Царствие ему Небесное. Нужно сделать все, чтобы память о его подвиге жила вечно», — отметил Леонид Ковалевский.

Вместе с Евгенией Хрусталевой парту героя открыла мама Ивана, педагог русского языка и литературы лицея София Ахтырская. Собравшиеся почтили память бойца минутой молчания и возложением цветов.

«Он был очень скромным, тихим, серьезным и задумчивым. Прекрасный ученик и человек», — вспоминает директор лицея Нелля Сергеева.