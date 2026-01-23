Парту героя в честь бойца СВО Ивана Княжева открыли в Раменском округе

Патриотическую встречу для девятиклассников Ново-Харитоновской школы № 10 провели сотрудники Раменского молодежного центра в преддверии 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В рамках мероприятия была открыта парта героя и проведен урок мужества.

Программа включала лекцию о героической обороне города и историческую викторину. Ребята продемонстрировали отличные знания, эрудицию и глубокое уважение к подвигу предков. Также в память о выпускнике Ново-Харитоновской школы № 10 Иване Княжеве открыли парту героя.

Мероприятие посетили представители совета ветеранов, депутаты, ветераны боевых действий, участники спецоперации и других локальных конфликтов, родные защитника, а также школьники.

Иван Княжев получил тяжелое ранение во время боя за населенный пункт Дзержинск в Донецкой Народной Республике 29 января 2025 года. Он скончался в Военно-медицинской академии. Врачи прилагали массу усилий, чтобы сохранить бойцу жизнь, но чуда не произошло. Иван был посмертно награжден орденом Мужества.

«Как сказал наш президент Владимир Путин, каждый участник специальной военной операции — герой. Иван погиб, отдав свою жизнь за будущее России. Наша Родина — самая могучая и сильная», — подчеркнула директор территориального управления «Гжель» Нина Ширенина.

Права первыми сесть за парту героя удостоились Евгения Ловкина и Владимир Сеничев.