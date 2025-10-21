Парту героя в честь бойца СВО Ильи Донишева открыли в Можайском округе

В школе села Борисово Можайского округа открыли «Парту Героя» в память об участнике СВО Илье Донишеве с позывным «Мичман». Он родился в Москве, а учился в Борисовской средней школе.

После девятого класса он получил профессию печатника, отслужил срочную службу на пограничном корабле и долгие годы добросовестно работал в типографии, воспитывая троих детей. Будучи настоящим патриотом он ушел защищать Родину.

Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в селе Джерельное. Теперь его история и его Подвиг будут вечно жить в стенах родной школы, служа для нынешних и будущих поколений учеников настоящим примером любви к своей стране.