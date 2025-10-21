Парту героя в честь бойца СВО Ильи Донишева открыли в Можайском округе
В школе села Борисово Можайского округа открыли «Парту Героя» в память об участнике СВО Илье Донишеве с позывным «Мичман». Он родился в Москве, а учился в Борисовской средней школе.
После девятого класса он получил профессию печатника, отслужил срочную службу на пограничном корабле и долгие годы добросовестно работал в типографии, воспитывая троих детей. Будучи настоящим патриотом он ушел защищать Родину.
Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в селе Джерельное. Теперь его история и его Подвиг будут вечно жить в стенах родной школы, служа для нынешних и будущих поколений учеников настоящим примером любви к своей стране.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали племянник Ильи — Дмитрий Донишев, заместитель Главы Можайского округа Елена Заболотная, Председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.
«Пусть эта „Парта Героя“ будет не просто памятным знаком, а напоминает подрастающему поколению о том, что нужно быть смелыми и брать на себя ответственность за своих родных и близких, — сказал Дмитрий Донишев.